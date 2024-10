Zmarł 45 dni wcześniej. Kontrowersje wokół śmierci aktora "Szklanej pułapki"

Belinda Foster, wieloletnia rzeczniczka Amosa, skomentowała w oświadczeniu dla "People", że zarzuty są nieprawdziwe. Według niej syn aktora oraz ona sama opiekowali się Amosem do samego końca i współpracowali z nim. Wyjawiła, że to na prośbę aktora opóźniono przekazanie informacji o jego śmierci. - Przed śmiercią John martwił się, że Shannon może zmienić jego śmierć w cyrk, tak jak robiła to już wcześniej z innymi aspektami jego życia - przekazała rzeczniczka aktora.