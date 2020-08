Zmarł Wilford Brimley. Miał 84 lata

Wilford Brimley to amerykański aktor, który wystąpił w ponad 50 filmach. Najbardziej znany jest z popularnej komedii science fiction "Kokon" z 1985 r. i jej kontynuacji z 1988 r. pt. "Kokon: Powrót". O śmierci aktora poinformowała jego agentka, Lynda Bensky, na łamach "The New York Timesa". Zmarł w sobotę rano w swoim domu Santa Clara w Utah.