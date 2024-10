Zmarły aktor miał 50 mln dolarów majątku. Tak je podzielił

Kristofferson miał na swoim koncie wiele niezapomnianych ról filmowych. Do historii przeszły jego role w takich filmach jak "Narodziny gwiazdy", "Konwój" czy "Pat Garrett i Billy Kid". Był także bokserem Golden Gloves, futbolistą, a swoje wykształcenie zakończył uzyskaniem tytułu magistra z anglistyki na Uniwersytecie Oksfordzkim. Zrezygnował z kariery akademickiej na rzecz muzyki. Stworzył takie hity jak "Sunday Mornin' Comin' Down", "Help Me Make it Through the Night", "For the Good Times" i "Me and Bobby McGee".