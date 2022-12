Zrobiła film akcji ze starszą panią w roli głównej. Nie wszystkim się to podoba

Zdecydowanie. To nie jest w porządku, ale jako kobieta cały czas masz poczucie, że musisz pracować ciężej, starać się bardziej, by ktoś cię zauważył. Musisz walczyć, by dostawać szanse i nieustannie udowadniać, że potrafisz robić filmy. Doceniam to, że kobiety są teraz bardziej aktywne w tej branży i że teraz bardziej wspierają siebie nawzajem niż wcześniej. Moja producentka wyszła z inicjatywą, byśmy zatrudniły więcej kobiet, oraz by bardziej wyeksponować kobiece postacie. A ja bardzo chciałam sfeminizować ten maczystowski gatunek. Oczywiście wiele osób patrzyło na to wszystko z powątpiewaniem, bo jestem młodą kobietą, która próbowała zrobić film akcji. W historii kina filipińskiego są setki filmów akcji i tylko jeden z nich został nakręcony przez kobietę. To dziwne i smutne. To wciąż bardzo męski gatunek i bardzo męska branża, bez względu na to, co zdołałam osiągnąć. Ale wsparcie rośnie.