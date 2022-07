Geniusz z Nowej Zelandii. Bez niego Thor dalej byłby nudziarzem

Początkowo wydawał się to dziwny ruch z jego strony. Jeszcze w 2012 r. Waititi zdradził, że nie interesuje go kręcenie dużych filmów, gdzie sztukę poświęca się dla profitów. Jednak po paru latach zmienił zdanie. Przekonało go to, że jako gość w uniwersum Marvela poczuł niezwykłą wolność. Co więcej, po latach Taika w swoim humorystycznym stylu wyznał, że podczas starania się o reżyserię filmu z Thorem, kłamał jak z nut. - Zgadzaj się na wszystkie propozycje. "Tak, mogę to zrobić. Nie zawiodę was". Jeśli chcesz dostać pracę, musisz kłamać. Musisz dobrze udawać - powiedział kilka miesięcy temu w "Late Late Show with James Corden".