"Żużel": przyspieszony kurs dojrzewania. Historia miłosna z żużlem w tle [RECENZJA]

Polska reżyserka zainteresowała się żużlem po przeczytaniu reportaży Jacka Hugo-Badera w "Dużym Formacie" m.in. "Życie to jazda", gdzie autor pisał: "To jest korrida nie sport! Polska korrida. Walka gladiatorów. Jest ryzyko, jest krew, są trupy. Publika to uwielbia". Reporter wspominał o młodych żużlowcach, którzy nie wytrzymali presji i odebrali sobie życie. Reżyserka była także zafascynowana postacią 22-letniego wicemistrza Europy juniorów Rafała Kurmańskiego, który powiesił się 2004 roku na klamce od drzwi łazienki pokoju hotelowego w Zielonej Górze.