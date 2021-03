Kwietniowe premiery w HBO GO. Na prima aprilis "Wonder Woman 1984".

Cztery miesiące po amerykańskiej premierze w HBO Max "Wonder Woman 1984" będzie można legalnie obejrzeć także w naszym kraju. Jest to pierwsza wysokobudżetowa hollywoodzka produkcja, która, ze względu na pandemię, nie była wyświetlana w polskich kinach.

"Wonder Woman 1984" 1 kwietnia w HBO GO

Z premierą "Wonder Woman 1984" polski oddział HBO GO wiąże zapewne bardzo duże nadzieje. To pierwsza kinowa (w zamierzeniu) produkcja, która w naszym kraju trafia bezpośrednio do oferty internetowego serwisu filmowego. W Stanach Zjednoczonych ekranizacja komiksu otworzyła nowy rozdział w historii kinematografii. Stała się pierwszą wysokobudżetową hollywoodzką produkcją, która jednocześnie była wyświetlana w kinach oraz pokazywana na platforme VOD. "Wonder Woman 1984" zapoczątkowała tzw. dystrybucję hybrydową.

Brak informacji na temat oglądalności filmu Warner Bros. w serwisie HBO Max karze domniemywać, że ekranizacja komiksu wielkiego sukcesu nie osiągnęła. Jej podstawowym celem było zdobycie jak największej liczby nowym abonentów platformy streamingowej. Zapewne podobne zadanie postawiono przed "Wonder Woman 1984" w naszym kraju. Przypomnimy, że ekranizacja komiksu miała mieć światową premierę w kinach 5 czerwca 2020 roku.

Wonder Woman 1984 - Official Main Trailer

HBO posiada licencję do wszystkich produkcji wytwórni Warner Bros., więc wsparciem dla "Wonder Woman 1984" stanie się w kwietniu komiksowa trylogia Christophera Nolana. Filmy z tej serii będą pojawiać się w ofercie HBO GO w tygodniowych odstępach. Najpopularniejszą część trylogii Nolana „Mroczny rycerz”, z oscarową kreacją Heatha Ledgera, będzie można oglądać od 16 kwietnia.

Prawdziwą perłą w kwietniowej ofercie HBO GO jest bez wątpienia słynny film Romana Polańskiego "Chinatown". To jedna z nielicznych produkcji w historii, która otrzymała aż jedenaście nominacji do Oscara. Pech chciał, że w 1974 roku do kin trafił także "Ojciec chrzestny II", który zgarnął większość nagród. "Chinatown" powstał na podstawie oryginalnego scenariusza (w przeciwieństwie do filmu F.F. Coppoli), dlatego w tej jednej kategorii Oscara otrzymał.

Chinatown (1974) Trailer #1 \| Movieclips Classic Trailers

Kwietniowe nowości w HBO GO.

· Wonder Woman 1984 – 01.04

· Terminator: Genisys – 02.04

· Dom – 03.04

· Kingsman: Tajne służby – 03.04

· Świadek – 03.04

· 21 Jump Street – 04.04

· 22 Jump Street – 04.04

· Spongebob: Na suchym lądzie – 05.04

· Wysoki sądzie – 05.04

· Chinatown – 05.04

· Batman – Początek – 09.04

· Kingsman: Złoty krąg – 10.04

· Bękarty wojny – 11.04

· Dni niebios – 12.04

· Przyjaciele: wszystkie sezony – 15.04

· Mroczny rycerz – 16.04

· Coś się kończy, coś zaczyna – 17.04

· Gundula – 18.04

· Czarny niedźwiedź – 19.04

· Mroczny rycerz powstaje – 23.04

· Nagie zwierzęta – 24.04