220 mln wpływów. Kinowy przebój możesz już obejrzeć wygodnie w domu

"Sceny erotyczne, nagość, zostały w tym filmie wykorzystane do wzmocnienia efektu komediowego. Taki był pomysł scenarzystów, by na intymne relacje spojrzeć z dystansem i trochę się z nich pośmiać. W niektórych momentach mieliśmy czuć się głupkowato i tak też się czuliśmy. Czy było trudno je kręcić? Powiem tak, Glen miał znacznie gorzej. To on musiał częściej świecić pośladkami" – powiedziała Sydney Sweeney w telewizyjnym wywiadzie.