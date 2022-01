25 lat temu zagrał w "Titanicu". Zarabia na tym do dziś

Dla Thompsona udział w filmie Jamesa Camerona to pamiątka na całe życie. O pracy na planie z pewnością nie zapomni, bo przypominają mu o tym czeki, spływające do niego co jakiś czas. Thomspon do dziś dostaje tantiemy za "Titanica". Zdradził, że są to niewielkie sumy, ale zawsze to 100 dolarów więcej na koncie.