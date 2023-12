26. Orły, Polskie Nagrody Filmowe – ogłoszenie harmonogramu kolejnej edycji nagród Polskiej Akademii Filmowej

Rosnąca rola kobiet, zarówno w życiu społecznym jak i kulturze spowodowała, że to kobieta jest bohaterką tegorocznej edycji. Kobieta uskrzydlona, rzucająca wyzwanie i pewna siebie. To kobiety, wraz z młodymi Polakami zdecydowały o wyniku październikowych wyborów. To kobiety coraz bardziej zaznaczają swoją obecność w filmie, tworząc ważne dzieła i zdobywając nagrody. Mam nadzieję, że tegoroczny plakat uskrzydli filmowych twórców i doda im nadziei w walce o realizację swoich wizji i wpływanie na kształt rzeczywistości. – komentuje Andrzej Pągowski