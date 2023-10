31. edycja Festiwalu Filmowego EnergaCAMERIMAGE!

Napoleon

Mamy przyjemność ogłosić, iż jako pierwszy festiwal na świecie pokażemy najnowszy filmowy spektakl reżysera Ridleya Scotta (Gladiator, Królestwo niebieskie). Napoleon opowiada, jak słynny Napoleon Bonaparte (nagrodzony Oscarem® Joaquin Phoenix) doszedł do władzy, ukazując jednocześnie nie tylko jego burzliwy związek z największą miłością jego życia, Józefiną, ale także jego militarny i polityczny geniusz. Za zapierające dech w piersiach zdjęcia i spektakularne sekwencje bitewne do Napoleona odpowiada stały współpracownik reżysera, Dariusz Wolski. Poczynając od Prometeusza z 2012 roku, nakręcili razem 9 filmów, wliczając nominowanego w 2015 roku Konkursie Filmów 3D Marsjanina i wyświetlany w ramach Konkursu Głównego EnergaCAMERIMAGE 2021 Ostatni pojedynek. Nakręcony przez Scotta i Wolskiego pilot serialu Wychowane przez wilki był również w 2020 roku w Konkursie Pilotów Telewizyjnych. Dariusz Wolski był także nominowany za zdjęcia do The Walk. Sięgając chmur Roberta Zemeckisa (2015 r., Konkurs Filmów 3D). W 2009 roku otrzymał Specjalną Nagrodę dla Polskiego Operatora za Szczególny Wkład w Sztukę Filmową. Dariusz Wolski zapowie pokaz Napoleona na EnergaCAMERIMAGE i weźmie udział w spotkaniu z publicznością po zakończeniu seansu. Napoleon trafi do światowej dystrybucji kinowej 22 listopada.