"365 dni": Blanka Lipińska jest wściekła. Zachęca fanów do walki

Kilka dni temu Blanka Lipińska pokazała plakat filmu "365 dni", który okazał się za mocny jak na polskie standardy. Autorka bestsellerowych erotyków zapowiedziała wojnę i nie ma wątpliwości, że Polacy boją się jej filmu.

Obejrzyj: Blanka Lipińska: "Moja praca polega na pozowaniu do zdjęć i rozdawaniu autografów"

"To powiem wam coś, Polacy. Jak zobaczycie film, to będą chyba protesty i pikiety" – skwitowała Lipińska i zapowiedziała, że nie zamiecie całej sprawy pod dywan.

Czy ktokolwiek rzeczywiście skarżył się na plakat "365 dni" i domagał się cenzury? Nie wiadomo. Pewnym jest, że Lipińska rozkręciła wokół całej afery akcję reklamową, zachęcając swoich fanów do działania. Zamieściła na Instagramie ocenzurowaną wersję plakatu z paskiem zasłaniającym męską dłoń na piersi głównej bohaterki i prosiła, by rozpowszechniać go razem z hashtagiem #cenzura365dni.