"365 dni" dla seniorów. Produkcja Netfliksa bije rekordy popularności

Tymczasem opinie, przynajmniej od krytyków, "Pozorna miłość" zbiera słabiutkie. "To serial o kobiecie, która odzyskuje seksualne siły. Jednak, gdyby nie oszałamiające ujęcia Wybrzeża Amalfi i pięknie nakręcone sceny seksu, byłoby to zupełnie nie do oglądania. Cała reszta przesadnie dramatyczna, fatalnie zagrana (z wyjątkiem odtwórczyni głównej roli) i wyreżyserowana, sięga filmowego dna. Dlatego głównie czekamy na kolejne sceny seksu i nagości, których w serialu nie brakuje" – napisał krytyk "Decidera".