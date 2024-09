40 mln widzów. Hit czy jednak porażka?

"Pierścienie Władzy" były jednym z najbardziej wyczekiwanych seriali ostatnich lat. Pierwsza część jednak zawiodła fanów historii ze Śródziemia. A druga? "Pieniądze widać tu w każdym kadrze i faktycznie można mieć wrażenie, że dzieje się więcej niż w pierwszym sezonie. Akcja niewątpliwie przyspiesza. Już nie trzeba powolnie budować światów, ustawiać bohaterów na planszy Śródziemia i próbować przekonać do nich widzów. Teraz czas na konkretne działania, które doprowadzą w końcu do tego, na co czekają fani historii przedstawionej przez Tolkiena - do wielkiej bitwy o życie i władzę sprzymierzonych sił elfów i ludzi z mroczną armią Saurona" - przeczytacie w naszej recenzji.