76. Festiwal Filmowy w Cannes. Historyczny werdykt. Trzecia kobieta ze Złotą Palmą

Z kolei w sekcji Un Certain Regard wygrał brytyjski film "How to have sex" Molly Manning Walker, a jury wyróżniło "Les Meutes" Kamala Lazraqa. Najlepsze tegoroczne dokumenty stworzyły Arabki - nagroda powędrowała ex aequo do tunezyjskiej reżyserki Kaouther Ben Hania za "Four Daughters" i marokańskiej twórczyni Asmae El Moudir za "The Mother Of All Lies".