Oscary 2021: o tytuł polskiego kandydata do statuetki powalczy siedem filmów

Oscary 2020: Konsul Polski w Los Angeles o naszej kinematografii w USA. "Nie mamy się czego wstydzić"

Rodzimego kandydata do Oscara wyłoni specjalnie powołana komisja oscarowa, pod przewodnictwem Jana A.P. Kaczmarka, kompozytora, laureata Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel".

W skład komisji wchodzą także: Radosław Śmigulski – Dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Leszek Bodzak – producent, nominacja do Oscara dla filmu „Boże Ciało”, Dorota Kobiela – reżyserka, nominacja do Oscara dla filmu „Twój Vincent”,Łukasz Żal – autor zdjęć, nominacje do Oscara za zdjęcia do filmów „Ida” i „Zimna wojna” oraz Małgorzata Szczepkowska-Kalemba – kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów PISF.