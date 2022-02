Absolwentka Warszawskiej Szkoły Filmowej nadaje z Kijowa. "Muszę robić to, co teraz robię - kręcić"

W filmie Borets opowiada o tym, dlaczego pozostaje w Kijowie i dlaczego zdecydowała się dokumentować wydarzenia w stolicy. – Moi bliscy, moja rodzina, chcą, bym jak najszybciej wyprowadzała się stąd do Polski. A ja rozumiem, że muszę robić to, co teraz robię, kręcić. To mnie ratuje, jakoś pozwala uspokoić i nadaje sens mojemu byciu tu obok – mówi Adelina w nagraniu.