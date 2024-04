Afera wokół gdyńskiego hospicjum. Mama Przybylskiej wstrząśnięta

- To uderza we wszystkich, w hospicjum, darczyńców, a przede wszystkim w chore dzieci. To jest nasza placówka, to jest nasze serce, serce Gdyni, Oksywia. Pamiętajmy, że mamy dwa hospicja: dla dorosłych i dla dzieci. Jeżeli te doniesienia się potwierdzą, to po prostu się odsunę i nie będę się udzielać. Ale chyba nie o to chodzi, żebyśmy my - darczyńcy, teraz się nagle odsunęli - dodała.