Afera wokół Oscarów. Andrea Riseborough nie powinna dostać nominacji?

Brytyjska aktorka Andrea Riseborough została nominowana do Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Było to zaskoczeniem dla wszystkich, łącznie z nią samą, bo dramat "To Leslie" przeszedł w kinach bez echa i zarobił jedynie 27 tys. dolarów. Jednak gdy tylko aktorka zaczęła świętować swój sukces, rozpoczęła się potężna awantura o "przywileje".