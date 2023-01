Oscary 2023: Gdzie obejrzeć nominowane filmy?

Poznaliśmy nominacje do Oscarów. Ogromnym sukcesem może pochwalić się Jerzy Skolimowski, którego film "IO" zdobył nominację do Oscara jako polski kandydat. Jeśli nie zdążyliście zobaczyć tego filmu w kinach, nic straconego. Możecie nadrobić zaległości i to z własnej kanapy. "IO" jest bowiem dostępny w kilku serwisach VOD. Co prawda nie da się go obejrzeć w abonamencie, ale można wypożyczyć za pomocą jednego z serwisów, które to umożliwiają, m.in. Player, Premiery Canal+, Nowe Horyzonty VOD czy MOJEeKINO.