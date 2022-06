Aktor Disneya skazany za przestępstwo seksualne z nieletnim. Trafi do więzienia

Prawniczka aktora twierdziła, że jej klient nie wiedział, ile jego niedoszły partner ma lat. "Myślał, że to osoba dorosła, która odgrywa pewną rolę" - broniła go w sądzie, powołując się na opinię biegłego seksuologa, który nie stwierdził u Westmorelanda pociągu do nieletnich. Pewnym jest, że aktor wysyłał swoje nagie zdjęcia i oczekiwał w zamian tego samego od osoby, która na zdjęciu w aplikacji wyglądała na nastolatka.