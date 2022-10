Aktor "Harry'ego Pottera" Robbie Coltrane mówił o śmierci. "Mnie tu nie będzie, ale Hagrid tak"

"Więc możesz to oglądać za 50 lat, to proste. Mnie niestety tu nie będzie, ale Hagrid będzie" - powiedział szczerze przed kamerą. Pozostawienie spuścizny dla dzieci z całego świata zawsze było aspiracją Coltrane'a, powiedział po nakręceniu "Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego" w 2001 roku. Sam często marzył o tym, żeby być częścią takiego przedsięwzięcia, które zostanie dla kilku pokoleń. "A teraz to się stało" - dodał.