Aktor ma rzadką formę raka krwi. Opowiedział o wyczerpującej walce

Sam Neill o leczeniu

Sam Neill ujawnił, że choruje na raka krwi na łamach swojej książki "Did I Ever Tell You This" (ang. czy kiedykolwiek ci o tym opowiadałem). Aby ostudzić emocje, które miały wybuchnąć w mediach społecznościowych, zapewnił, że sytuacja jest pod kontrolą. - Musiałem przejść chemioterapię, nie miałem nic do roboty, więc pomyślałem, dlaczego nie zacząć pisać. Po kilku miesiącach pomyślałem, że może być z tego książka - tłumaczył 75-latek, który pisał, gdyż "myślenie o historiach i drobnych osiągnięciach rozweselało go i poprawiało mu samopoczucie".