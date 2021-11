Aktor Paweł Szczęsny jest po operacji. Nie ma na leki, na życie

Paweł Szczęsny to jedna z legend polskiego dubbingu. Aktor od wielu lat podkłada głos do seriali, filmów fabularnych i animacji. To on interpretował Hadesa w kultowej bajce "Herkules". Jego dorobek w polskim dubbingu jest potężny. Szczęsny każdego roku pracował przy kilkudziesięciu produkcjach. Jego głos słyszeliśmy w "Dawno temu w trawie", w serii filmów o Harrym Potterze, w "Iniemamocnych", "X-Menach", "Madagaskarze", "Avengersach", "Minionkach", "Muppetach". W 2021 r. widzowie zobaczyli animację Netfliksa "Wiedźmin: Zmora Wilka" i "Piotrusia Królika 2" z jego udziałem.