Aktor "Przyjaciół" na nowych zdjęciach. Mało kto by go poznał na ulicy

Joey Tribbiani to dziś postać kultowa. Wystarczy zdjęcie, by poznać Matta LeBlanca z "Przyjaciół". Do dziś krążą w sieci memy czy gify z Joeyem. Początkowo był aktorem "od reklam" – wystąpił m.in. w telewizyjnej reklamie keczupu Heinz, Coca- Coli i spodni Levi’s. Później przyszły role w produkcjach telewizyjnych. W latach 80. zaczął grywać w serialach. W 1994 roku otrzymał propozycję gry w serialu komediowym "Przyjaciele", który później okazał się międzynarodowym hitem, utrzymując niezmienną popularność przez kolejne dekady. Postaci aktorów stały się nieśmiertelne.