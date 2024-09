"Ketaminowa królowa" stanie przed sądem. Wiadomo, co dalej w sprawie śmierci Perry'ego

Matthew Perry, serialowy Chandler z "Przyjaciół", przez lata uzależniony był od narkotyków, alkoholu i opioidów. - Prawdopodobnie wydałem 9 milionów dolarów na to, by wytrzeźwieć - mówił w jednym z wywiadów. Zgłaszał się na odwyki i wydawało, że w ostatnim czasie wyszedł na prostą, ale ostatecznie Perry zmarł z powodu przedawkowania. Został znaleziony martwy w swoim basenie 28 października ubiegłego roku i szybko ruszyło śledztwo, by dowiedzieć się, czy w śmierć aktora były wplątane inne osoby.