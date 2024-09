Aktor "Słonecznego patrolu" ma Parkinsona. "Moje ciało powoli się zmieniało"

Choć Newman pojawił się na ekranie w 159 odcinkach, zawsze żył w cieniu innych gwiazd serialu. Mógł liczyć na o wiele niższe wynagrodzenie niż otrzymywali odtwórcy głównych ról. To sprawiło, że po zakończeniu pracy na planie "Słonecznego patrolu", w przeciwieństwie do innych aktorów, Michael rozpoczął poszukiwanie nowego, lepiej płatnego zajęcia - z dala od Hollywood. Miał jeszcze styczność z trzema innymi produkcjami, ale od 1999 r. nie pracuje w ogóle w branży filmowej.

O aktorze znowu zrobiło się głośno, a wszystko to za sprawą nowej serii dokumentalnej, jaka miała premierę pod koniec sierpnia na Hulu. To produkcja "After Baywatch: Moment in the Sun", w której aktorzy "Słonecznego patrolu" wspominają serial i opowiadają, jak zmieniło się ich życie. Jedną z gwiazd jest właśnie Michael.