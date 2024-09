Aktor "Szybkich i wściekłych" to alimenciarz. Aresztowano go w sądzie

Tyrese Gibson alimenciarzem

Aktor pojawił się w sądzie najwyższym hrabstwa Fulton, by rozstrzygnąć spór z byłą żoną, z którą ma córkę Sorayę. W kwietniu 2023 roku, Gibson został zobligowany do płacenia 10,6 tys. dol. miesięcznie tytułem alimentów, jednakże za nieuiszczenie pełnej kwoty sędzia Kevin Farmer uznał go za winnego i nakazał aresztowanie.