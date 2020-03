Aktor "wynalazł lek" na koronawirusa. Chciał sprzedać pigułki agentowi FBI

"Iron Man 3", "Transformers 3", "Moneyball", "Rodzina Soprano", "Ekipa", "Thor" to tylko kilka znanych produkcji, w których udzielał się Keith Middlebrook. Zazwyczaj stojąc gdzieś w tle lub wypowiadając dwie linijki tekstu. 53-latek mieszkający w okolicach Los Angeles mógł się jednak pochwalić pokaźną liczbą obserwatorów na Instagramie (prawie 2,5 mln przed zawieszeniem konta). Jak podaje "The Hollywood Reporter", to właśnie przez media społecznościowe chciał dotrzeć do inwestorów, którzy mieli wesprzeć jego rewolucyjny "wynalazek". Czyli rzekomy lek na koronawirusa.