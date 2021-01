Aktor zmarł w czasie zdjęć do nowego filmu Smarzowskiego. Udało się dokończyć "Wesele 2" bez niego

Akcja filmu toczy się współcześnie oraz w roku 1941, kiedy to w Jedwabnem doszło do pogromu co najmniej 340 Żydów, spalonych żywcem w stodole przez polskich sąsiadów.

Główny bohater w części współczesnej, grany przez Roberta Więckiewicza, to właściciel masarni w polskim miasteczku, zatrudniający Polaków i Ukraińców, i wysyłający swoją produkcję do Niemiec.

Dziadkiem dziewczyny jest Antoni, grany przez Ryszarda Ronczewskiego. To właśnie Ronczewski wspomina w filmie wydarzenia z 1941 roku. Scenariusz opisuje zbrodnię dokonaną przez Polaków na Żydach. Do pogromów doszło wtedy nie tylko w Jedwabnem, ale także m.in. w Wąsoszu, Szczuczynie czy Radziłowie.

- Ronczewski miał 90 lat i swoje dolegliwości, co było ”tykającą bombą zegarową” – mówi Janusz Hetman. - On nie został zabrany z planu, tylko wyjechał do siebie do Trójmiasta i tam był leczony. Nie było go u nas na planie dwa tygodnie. Były przerwy między zdjęciami. To był trudny czas. Na planie mieliśmy badania i specjalną kurtynę. Cały czas była z nami służba medyczna. Testowaliśmy aktorów. Spełnialiśmy wszystkie konieczne wymogi.