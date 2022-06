Aktorka oskarża Cruise'a. "Nie dajcie się oszukać"

Remini to znana widzom aktorka takich familijnych produkcji jak "Diabli nadali" czy "Byle do dzwonka". Ostatnie lata poświęciła jednak przede wszystkim na rozliczaniu się ze scjentologami, do których należała. Z kolei w rozmowie z WP Remini oskarżała świadków Jehowy o pranie ludziom mózgów i przedstawiała wstrząsające historie byłych członków organizacji.