Aktorka polskiego kandydata do Oscara. Wojna odcisnęła piętno na jej mężu

W niedawnym wywiadzie dla tsn.ua, mówiła o tym, jak służba wojskowa zmieniła jej męża. - Ludzie spędzają dwa lata na wojnie. Nie tylko gdzieś sobie przesiadują, ale są w centrum wydarzeń. To ich zmienia. Nie mają kontaktu ze swoimi żonami, dziećmi, z normalnym życiem. Dlatego kiedy wracają z frontu, muszą przyzwyczaić się do wszystkiego: do innych ludzi, do codziennego życia, do tego, że nie wszyscy doceniają ich służbę, nie wszyscy rozumieją, co dzieje się na wojnie. To ich obraża - mówiła.