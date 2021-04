Aktorka przed śmiercią miała prośbę do męża. By miał mnóstwo dziewczyn

Zobacz: Oni odeszli w 2020 roku

Pisze też, że największym aktem odwagi w życiu McCrory było "normalizowanie jej śmierci". "Nie okazywała strachu, żalu, nie było żadnego użalania się nad sobą. Uzbroiła nas w odwagę, by iść dalej przez życie. Upewniła się, że nie będziemy smutni, bo ona była szczęśliwa do końca. Jestem nią oszołomiony. Była meteorem naszego życia" – dzieli się Lewis.

Aktor pozwolił sobie na urocze wspomnienie ostatnich rozmów z Helen. Poprosiła męża o to, by nie zamykał się na miłość i "miał mnóstwo, mnóstwo nowych dziewczyn". Helen żartowała, by jedynie powstrzymał się z flirtowaniem do jej pogrzebu.