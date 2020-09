Aktorka ukrywała prawdę do jego śmierci. Chadwick Boseman oddał jej część swojej wypłaty

Chadwick Boseman i Sienna Miller spotkali się na planie filmu "21 mostów", który trafił do polski w marcu 2020 r. Oboje grali główne role, Boseman był ponadto jednym z producentów. Po śmieci kolegi z obsady Miller wahała się, czy powinna opowiedzieć światu, ile mu zawdzięcza. W końcu jednak to zrobiła na łamach "Empire" w numerze poświęconym gwieździe "Czarnej Pantery".

Okazuje się, że Sienna Miller dołączając do obsady "21 mostów" postawiła konkretne warunki finansowe, których wytwórnia nie chciała spełnić. - To był film z całkiem dużym budżetem (33 mln dol. – dop. red.) i wiem, że wszyscy zdają sobie sprawę z różnic w wynagrodzeniach w Hollywood – mówiła Miller, która zgodziła się zagrać w "21 mostach", ale za odpowiednie wynagrodzenie.

21 mostów - polski zwiastun

Aktorce wcale nie spieszyło się z powrotem do pracy, jej córka właśnie zaczynała szkołę i był to "niewygodny czas". Odpowiednia wysoka gaża miała ją przekonać do zagrania głównej roli kobiecej, ale producenci wcale nie chcieli jej iść na rękę.

Wyjątkiem okazał się Chadwick Boseman. – To jest po prostu nie do pomyślenia, by inny mężczyzna w tym mieście zachował się tak łaskawie i z szacunkiem jak on – wyznała Miller.