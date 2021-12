Alec Baldwin przerywa milczenie. Pierwszy wywiad po tragedii na planie "Rust"

Jak można usłyszeć w opublikowanej zapowiedzi ponad godzinnego wywiadu, w rozmowie z dziennikarzem, byłym dyrektorem komunikacji Białego Domu, Baldwin stwierdził, że wydarzenia na planie filmu "Rust" to najgorsze, co spotkało go w życiu. W bardzo emocjonalnych słowach opowiada o śmiertelnie postrzelonej operatorce. Przyznaje też, że wciąż nie może uwierzyć w to, co się stało, że całe wydarzenie wciąż wydaje mu się nierzeczywiste.