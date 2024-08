Ależ to będą emocje! TVN Warner Bros. organizuje wspólne oglądanie finału olimpijskiego siatkarzy

W środę 7 sierpnia polscy siatkarze zapewnili sobie, wygrywając 3:2 z USA, historyczny awans do finału Igrzysk Olimpijskich. Już w najbliższą sobotę, 10 sierpnia, staną do walki o najwyższe miejsce podium i złoty medal. Kibice z pewnością zasiądą przed telewizorami, by wspierać kadrę. Ci, którzy będą chcieli przeżywać emocje wspólnie z innymi, będą mieli doskonałą okazję.