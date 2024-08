Wspaniały gest sieci polskich kin. Medaliści olimpijscy zostaną kinomaniakami

8 sierpnia to 14 dzień Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Polacy nadal mają szansę na medale. Do tej pory zdobyli ich 6: jeden złotych, dwa srebrne i cztery brązowe. Do historii polskiego sportu na pewno przejdą nazwiska medalistów. Wystarczy wymienić Igę Świątek, Aleksandrę Mirosław, Aleksandrę Kałucką, Klaudię Zwolińską oraz drużyny szpadzistek (Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Jarecka i Alicja Klasik) i czwórki podwójnej wioślarzy (Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski, Fabian Barański).