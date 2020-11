Alicja Bachleda-Curuś planuje życiowe zmiany. Myśli o córce

Alicja Bachleda-Curuś na co dzień mieszka i pracuje w USA. Wychowuje 11-letniego syna Henryka, który jest owocem jej związku z Colinem Farrellem. Choć miłość nie przetrwała, Farrell jest mocno zaangażowany w wychowanie syna. Henry przyjeżdża czasem z aktorką do Polski, gdzie mieszkają jej rodzice.

Teraz aktorka sama zaczęła myśleć o przeprowadzce. Ale na razie nie ma zamiaru opuszczać USA: - Pewnie jeszcze przez chwilę tam pobędę – wyznała w jednym z wywiadów. – Mój syn chodzi tutaj do szkoły, dobrze się tu czuje. Ale zaczęłam myśleć o tym, by przenieść się w jakąś spokojniejszą okolicę. Wystarczy internet i można fajnie żyć. Kto wie, może to będzie mój następny krok? Dalej za oceanem, ale jakieś spokojniejsze miejsce, bo do pracy zawsze można dojeżdżać.