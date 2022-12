Aktorka żyła w niebezpiecznej sekcie. Tak się tłumaczyła

Lider NXIVM w 2020 r. został skazany na 120 lat więzienia. Jak ujawniono, kluczowe dowody, które doprowadziły do jego skazania, przekazała właśnie Allison Mack, jego zaufana współpracowniczka. Proces aktorki ciągnął się od 2019 r. Została oskarżona o handel ludźmi i przestępczą działalność w sekcie, za co groziło jej nawet 17 lat odsiadki. Ostatecznie w czerwcu 2021 r. Mack usłyszała wyrok trzech lat pozbawienia wolności. Sąd wziął pod uwagę fakt, że to dzięki niej udało się skazać lidera organizacji.