Amber Heard straci wymarzoną rolę? Ponad 2 mln głosów za usunięciem jej z filmu

Co ciekawe, wśród zwolenników usunięcia gwiazdy z filmu DC jest aktorka McKenzie Westmore. "Mężczyźni padają ofiarami przemocy domowej tak samo jak kobiety. Musi to zostać zauważone w przestrzeni publicznej. Potrzebne są działania, które zapobiegną promowaniu w branży rozrywkowej znanej sprawczyni przemocy" - napisała na Twitterze, zachęcając do podpisania petycji.