Bunt kin. Tego filmu nie chcą pokazywać

Otwarcie nowojorskich multipleksów spowodowało, że frekwencja w amerykańskich kinach znacznie wzrosła. Wpływy z dystrybucji filmów w czasie minionego weekendu sięgnęły 25 mln dol. To najlepszy wynik od blisko pół roku. Niemniej, do powrotu do stanu sprzed pandemii droga jeszcze bardzo daleka. Przed rokiem, gdy pierwsza fala zakażeń koronawirusem zbliżała się do Stanów, wpływy w kinach wyniosły ponad 100 mln. dol. W Nowym Jorku obostrzenia sanitarne pozwalają na sprzedaż 25 proc. miejsc na sali kinowej.