"Anakonda" jest tak zła, że aż dobra. Szykuje się powtórka

Pamiętny horror "Anakonda" z 1997 r. był dużym sukcesem komercyjnym i zapoczątkował całą serię filmów o tej tematyce. Pomimo tego, że film był miażdżony przez krytyków i nominowany do antynagród w każdej kategorii. 23 lata od premiery powstaje kolejna część.

W filmie z 1997 r. główna rola kobieca przypadła Jennifer Lopez . Co ciekawe, początkowo casting typował Gillian Anderson lub Juliannę Margulies, ale obie były zajęte pracą przy swoich serialach ("Z archiwum X" i "Ostry dyżur").

Dziś "Anakonda" jest uważana za klasykę gatunku i film "tak zły, że aż dobry". Kiedy jednak wchodziła do kin, krytycy i widzowie nie byli zgodni przy wystawianiu ocen. Dla jednych świetna rozrywka, dla innych jeden z najgorszych filmów roku, nominowany do Złotych Malin w sześciu kategoriach. Gorszy okazał się jedynie "Wysłannik przyszłości" ("The Postman") Kevina Costnera.