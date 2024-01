Andrew Scott nie wytrzymał. Zachowanie widza było skandaliczne

Aktualnie Scott udziela się w mediach, by promować swój najnowszy film "Dobrzy znajomi" ("All Of Us Strangers"), który wejdzie do polskich kin 9 lutego. Aktor znany z ról w takich hitach jak "Spectre", "Sherlock", "Victor Frankenstein", "Fleabag" czy "Mroczne materie" w filmowym podcaście "Happy Sad Confused" nawiązał też do swojej pracy w teatrze i przytoczył nieznaną wcześniej anegdotę z 2017 r.