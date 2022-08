Andrzej Saramonowicz uderza w rząd po tragedii w Chorwacji. "To nie ma najmniejszego sensu"

Dwanaście ofiar śmiertelnych oraz 32 osoby ranne - to ponury bilans sobotniej tragedii na chorwackiej autostradzie A4 pod Zagrzebiem. Ranni trafili do trzech szpitali. Większość od razu przeszła kilkugodzinne operacje. Do wypadku doszło w sobotę ok. godz. 5:40 na autostradzie A4 - w położonym na północ od Zagrzebia regionie varażdińskim - między miejscowościami Jarek Bisaszki i Podvorec.