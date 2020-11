Angelina Jolie jest nie do poznania. Trudno uwierzyć, że to ona

Angelina Jolie wciela się w rolę Królowej Kier w filmie "Come Away". Jej charakteryzacja robi wrażenie. Gwiazda jest nie do poznania.

Angelina Jolie wcieli się w Królową Kier w filmie "Come Away", którego polska premiera została zapowiedziana na 25 grudnia. To połączenie dwóch klasycznych bajek: "Piotrusia Pana" i "Alicji w Krainie Czarów". 45-letnia aktorka wygląda niesamowicie w swojej charakteryzacji.

Aktorka ma na sobie białą suknię z szerokim, postawionym kołnierzem i czerwonym sercem wymalowanym na środku. Do tego włosy udrapowane również w kształcie serca i usta wymalowane częściowo czerwoną szminką. Tyle wystarczyło, by była nie do poznania.

To nie pierwsza baśń, w której zagrała Jolie. Widzieliśmy ją już wcześniej w dwóch częściach filmu "Czarownica", gdzie również była mocno ucharakteryzowana.

COME AWAY Official Trailer (2021) Angelina Jolie, Fantasy Movie HD

Ostatnio o Angelinie Jolie jest głośno głównie z powodu rozwodu z Bradem Pittem, który ciągnie się od 2016 r. To właśnie wtedy miało dojść do scysji na pokładzie samolotu między aktorem i synem Maddoksem, która utwierdziła gwiazdę "Tomb Raidera", że czas się rozstać.

Materiały prasowe Kadr z filmu "Come Away" (Materiały prasowe)

Mimo że od zeszłego roku aktorzy mają oficjalnie status rozwodników, sprawa rozwodowa nadal się toczy. Zostało bowiem do dopięcia kilka kwestii, m.in. opieka nad dziećmi.