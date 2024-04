Anna Bosak i Marcin Bosak mieszkają razem. Tancerka pospieszyła z wyjaśnieniem

Potrzebowała chwili przerwy. Jak sama przyznaje, poświęciła się studiom. Wyjechała na Erazmusa i próbowała swoich sił w psychologii, jednak aktorstwo przeplatało się przez całe jej życie. - Od tańca do aktorstwa wiedzie dość krótka droga. A ja jeszcze w trakcie studiów miałam do czynienia z teatrem. Są to zbliżone sztuki - powiedziała na łamach "Rewii".