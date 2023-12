Anna Korcz zdobyła się na polityczne wyznanie. Do rządu Donalda Tuska ma jedną prośbę

Anna Korcz od lat głośno mówi o swojej niechęci do PiS-u. Jedną z przyczyn jest podejście partii do in vitro. "Lekceważenie w głosie, niewybredne żarty, insynuacje, ignorancja, a przede wszystkim brak tolerancji i współczucia, to nazbyt dużo jak na moje nerwy! Czuję się nie urażona! Czuję się nieustannie obrażana (...) Zamilczcie nieudacznicy i źle wychowani ludzie!!! Nie łżyjcie innych!!! Nikt nie dał Wam do tego prawa!!! A już na pewno nie Bóg, którego tak często macie na ustach!!!" - tak Korcz pisała w sieci nieco ponad rok temu.