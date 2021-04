Anthony Powell nie żyje. Oscarowy twórca miał 85 lat

Kostiumograf zmarł w swoim domu 18 kwietnia w wieku 85 lat. Koledzy z branży pożegnali go pięknymi słowami. "Pasja Anthony'ego Powella do jego pracy oraz przyjaciół była bezgraniczna. Gildia Kostiumografów przesyła kondolencje wszystkim, którzy cieszyli się przyjemnością płynącą z jego towarzystwa oraz jego niezapomnianych projektów" - napisano.

Powell przyczynił się również do tego, jak pamiętamy z ekranów Indianę Jonesa oraz Cruellę De Mon. To on stworzył kostiumy do produkcji "Indiana Jones i Świątynia Zagłady", "Indiana Jones i ostatnia krucjata", "101 Dalmatyńczyków" oraz "102 Dalmatyńczyki".