To koniec. Francuzi też nie chcą Polańskiego

Dodatkowo usunięto kilku członków, którzy trafili do Akademii za swoje zasługi dla świata filmu, ale ciążą na nich poważne oskarżenia. Wśród nich jest Roman Polański, Thomas Langmann, , Regis Wargnier ("Indochiny") i Costa-Gavras ("Amen").

Przypomnijmy, że za Romanem Polańskim od kilkudziesięciu lat ciągnie się sprawa gwałtu na 13-letniej Samancie Geimer. Polański przyznał się do winy i wypłacił odszkodowanie, jakie zostało ustalone podczas rozprawy, jednak nie chcąc trafić do więzienia, uciekł z USA. Ale to nie jedyne oskarżenie, jakie pojawiło się wobec reżysera. W sumie dziesięć kobiet oskarżyło Romana Polańskiego o molestowanie seksualne.