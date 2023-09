Arnold Schwarzenegger był na krawędzi życia. Ledwo przeżył

- Byłem na krawędzi, ale co się stało, to się nie odstanie. Najważniejsze, tak wtedy sobie pomyślałem, to wziąć się w garść i wyjść z tego szpitala. Najtrudniej było wstać z łóżka i zrobić pierwszy krok. Miałem chodzik. Wyglądałem jak idiota, kręcąc się z nim po korytarzu - wspominał filmowy Terminator.